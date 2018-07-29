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Морская поисково-спасательная служба Испании за последние несколько дней спасла более 1200 беженцев. 27 июля в море Альборан и Гибралтарском проливе на западе Средиземного моря спасатели подняли на борт 888 человек.

На следующий день у берегов южной области Андалусия были спасены еще более 330 мигрантов, переправлявшиеся на 17 лодках. В воскресенье, 29 июля, испанские спасатели продолжили поиски.

"Проблема миграции - это проблема Европы, и для нее необходимо общеевропейское решение", - заявил глава МВД Испании Фернандо Гранде-Марласка в ходе визита в Андалусию. Он встретился с сотрудниками полиции и Гражданской гвардии Испании и поблагодарил их за профессионализм, гуманность и "уважение к закону даже в самых сложных условиях", -сообщается на странице испанского правительства в соцсети Twitter.

Hoy el ministro Grande-Marlaska, @interiorgob, ha visitado a los agentes de @policia y @guardiacivil en Algeciras a quienes ha agradecido su profesionalidad, humanidad y respeto a la ley, incluso en las circunstancias más difíciles. pic.twitter.com/Tpp71k3wVn — La Moncloa (@desdelamoncloa) 28 июля 2018 г.

Гранде-Марласка обвинил предыдущее консервативное правительство в недостаточной подготовке к наплыву беженцев и объявил об открытии лагеря для мигрантов в южном портовом городе Альхесирасе.

В прошлые выходные у берегов Испании были спасены также более тысячи мигрантов. На протяжении последних недель в эту страну по морю пребывает все больше мигрантов. Международная организация по миграции (IOM) назвала ее новой основной европейской целью беженцев. По данным IOM, с начала 2018 года в Испанию прибыли почти 21 тысяча мигрантов, в то время как в Италию - около 18 100, а в Грецию - около 15 500, указывает информагентство AFP.

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