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В США в Новом Орлеане произошла стрельба, погибли три человека, еще семеро получили ранения. Об этом сообщает CBS News со ссылкой на городской департамент полиции.

Стрельба произошла на главной улице — Клейборн-авеню, стрелок покинул место происшествия. Полиция занимается расследованием инцидента. Накануне в Техасе 60-летний Ричард Старри открыл огонь в доме престарелых, убив 85-летнего отца Эрнеста Старри и приемную мать Тельву Монталво.

Также стрелок убил родного 41-летнего и 13-летнего приемного сыновей Монталво. Ричард Старри был ликвидирован до приезда правоохранителей, сейчас полиция выясняет детали инцидента.

Фото: pixabay.com