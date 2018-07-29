В мире |

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил, что 7 сентября в Стамбуле пройдет четырехсторонний саммит по ситуации в Сирии. В нем примут участие представители России, Германии, Франции и Турции, сообщает CNN Turk.

Как отмечает газета "Ватан", господин Эрдоган также объявил о саммите России, Турции и Ирана, который пройдет в Тегеране.

"Конечно, мы продолжим наше сотрудничество с Россией вне саммита в Стамбуле. После саммитов в Сочи и Анкаре аналогичное мероприятие пройдет в Тегеране. Тогда у нас будет возможность обсудить все эти темы",— сказал он на полях саммита БРИКС в Йоханнесбурге.

30 июля в Сочи начнется десятая встреча в астанинском формате по урегулированию сирийского конфликта. Участники саммита обсудят судьбу неподконтрольной Дамаску зоны деэскалации в Идлибе.