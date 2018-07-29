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Вооруженные силы Соединенного Королевства будут задействованы в обеспечении продовольствием и медикаментами уязвимых слоев населения в случае реализации сценария прекращения членства страны в Евросоюзе без соглашения о сотрудничестве. Об этом в воскресенье сообщила газета The Sunday Times.

По данным издания, при выполнении этого плана будут задействованы военные вертолеты и грузовики, которые обычно используются в чрезвычайных ситуациях, если блокирование портов приведет к нехватке продовольствия, топлива и медикаментов.

"В связи с перспективой отсутствия сделки ведется планирование на случай чрезвычайных ситуаций", - цитирует газета одного из членов британского правительства.

Газете также стало известно, что магазины предупредили своих поставщиков о необходимости создания запасов таких товаров, как чай и кофе.

С проблемами в случае "жесткого" Brexit может столкнуться и Национальная служба здравоохранения, которой придется закупать лекарственные препараты за пределами ЕС, чтобы создать их резерв в больницах.

Источник газеты в министерстве обороны страны информировал, что "официального запроса" о предоставлении помощи не поступало, однако не исключил, что вооруженные силы готовы поддержать региональные власти, которые могут столкнуться с негативными последствиями Brexit.

Официальные переговоры между Лондоном и Брюсселем по условиям, на которых Великобритания выйдет из ЕС, начались 19 июня 2017 года в Бельгии. За год до этого на референдуме по данному вопросу в Соединенном Королевстве победу с результатом 51,9% одержали противники евроинтеграции.

Переговоры по Brexit должны продлиться до ноября 2018 года, после чего достигнутую сделку должны одобрить Европарламент и Вестминстер.

Сам Brexit пройдет 29 марта 2019 года, после чего, согласно плану, должен наступить переходный период, который продлится до 31 декабря 2020 года.

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