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Белградский адвокат Драгослав Миша Огнянович, выступавший по ряду громких дел, был застрелен вечером в субботу в столице Сербии, его сын ранен, сообщает национальное телевидение РТС.

Неизвестный, по данным полиции, стрелял в 56-летнего Огняновича на улице Антифашистской Борьбы в районе Новый Белград около 19.30 (20.30 по латвийскому времени). Адвокат от полученных ранений скончался, его 26-летний сын с раной руки был доставлен в городской центр скорой помощи. На месте происшествия работают инспекторы полиции и криминалисты.

"Сотрудники МВД вместе с прокуратурой предпринимают все необходимые меры для того, чтобы дело было как можно быстрее раскрыто, а преступник найден", — цитирует телеканал начальника управления уголовной полиции Деяна Ковачевича.

За последние годы погибший участвовал в ряде резонансных дел. Среди них процессы против членов черногорской мафии, где Огнянович представлял интересы отбывающего в Испании 18-летний тюремный срок за незаконное хранение оружия главаря ОПГ Луки Бойовича и его семьи. Противостояние между кланами Бойович и Шаранович привело уже к нескольким жертвам в последние пять лет.

Адвокат также выступал по делу об убийстве французского болельщика Бриса Татона в Белграде, в котором защищал Джордже Прелича, одного из лидеров фанатской группировки футбольного клуба "Партизан".

Наибольшую известность в СМИ Огнянович получил во время суда над бывшим президентом Югославии Слободаном Милошевичем, юридическим советником которого на процессе в Международном трибунале по бывшей Югославии в Гааге он являлся.