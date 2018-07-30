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Президент США Дональд Трамп заявил, что готов приостановить работу американского правительства, если демократы не проголосуют за его программу по защите границ страны. Об этом он написал на своей странице в твиттере.

"Мы должны избавиться от лотереи, поимки, освобождения и тому подобного и наконец перейти к иммиграционной системе, основанной на заслугах! Нам нужно, чтобы в страну приезжали выдающиеся люди!" — считает президент США.

Ранее Трамп уже дважды угрожал приостановить работу правительства. В марте таким образом он пытался продвинуть изменения в иммиграционном законодательстве, а в апреле добиться увеличения расходов на строительство стены на границе с Мексикой.

Трамп считает, что нынешнее законодательство США об иммиграции плохо защищает граждан. По его мнению, в нем должен быть предусмотрен запрет на освобождение задержанных нелегальных мигрантов, запрет лотерей с розыгрышем вида на жительство в США и переход к меритократической системе приема иностранных граждан.

В начале это года американское правительство дважды приостанавливало свою работу из-за того, что конгрессмены не могли принять проект бюджета, который включает в себя финансирование государственный органов.

Фото: flickr.com