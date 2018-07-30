Трамп пригрозил остановить работу правительства США (2)
Президент США Дональд Трамп заявил, что готов приостановить работу американского правительства, если демократы не проголосуют за его программу по защите границ страны. Об этом он написал на своей странице в твиттере.
"Мы должны избавиться от лотереи, поимки, освобождения и тому подобного и наконец перейти к иммиграционной системе, основанной на заслугах! Нам нужно, чтобы в страну приезжали выдающиеся люди!" — считает президент США.
Ранее Трамп уже дважды угрожал приостановить работу правительства. В марте таким образом он пытался продвинуть изменения в иммиграционном законодательстве, а в апреле добиться увеличения расходов на строительство стены на границе с Мексикой.
Трамп считает, что нынешнее законодательство США об иммиграции плохо защищает граждан. По его мнению, в нем должен быть предусмотрен запрет на освобождение задержанных нелегальных мигрантов, запрет лотерей с розыгрышем вида на жительство в США и переход к меритократической системе приема иностранных граждан.
В начале это года американское правительство дважды приостанавливало свою работу из-за того, что конгрессмены не могли принять проект бюджета, который включает в себя финансирование государственный органов.
Фото: flickr.com