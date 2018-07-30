Трампу хотят запретить выход из НАТО (6)

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В мире | 30 июля 2018 года, 09:22

Сенатор Джон Маккейн предложил законодательно запретить президенту США Дональду Трампу выход из НАТО. Об этом сообщает T-online.

По данным портала, Маккейн представил на рассмотрение сената США законопроект, согласно которому Соединенные Штаты не смогут покинуть НАТО без разрешения конгресса страны.

Как отмечается, Маккейн считает, что Трамп «плохо обошелся» с союзниками США по НАТО.

При этом сенатор уверен, что именно НАТО сделала США успешной и безопасной страной.

Ранее сообщалось, что Трамп нашел «одного или двух диктаторов» среди членов НАТО.

Источник: Газета.ru
Комментарии 6
Sedna2 часа назад
Интересная должность у президента США.Ему ничего нельзя, кроме как угрожать всем подряд, вводить санкции и похлопывать походя разных вейонисов. Господин Никто, называется. Кто ж его, козла, будет уважать?
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Haha3 часа назад
Hahaha - Jeņķi ir tikpat samīzušies par iespējamo Trampa rīcību kā šejienes ne visai adekvātā ģimene - tēvs Patriot, dēls Latviešu Patriots, viņu kopējais dzērumā ar pirkstu taisītais radinieks Saņa un ar piegulētāju Gintu
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sos2 часа назад
po konstituciji ameriki prezident opredeliaet ,kak emu bit,a ne starij hric.
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