Трампу хотят запретить выход из НАТО (6)
В мире | 30 июля 2018 года, 09:22
Сенатор Джон Маккейн предложил законодательно запретить президенту США Дональду Трампу выход из НАТО. Об этом сообщает T-online.
По данным портала, Маккейн представил на рассмотрение сената США законопроект, согласно которому Соединенные Штаты не смогут покинуть НАТО без разрешения конгресса страны.
Как отмечается, Маккейн считает, что Трамп «плохо обошелся» с союзниками США по НАТО.
При этом сенатор уверен, что именно НАТО сделала США успешной и безопасной страной.
Ранее сообщалось, что Трамп нашел «одного или двух диктаторов» среди членов НАТО.
Источник: Газета.ru
Интересная должность у президента США.Ему ничего нельзя, кроме как угрожать всем подряд, вводить санкции и похлопывать походя разных вейонисов. Господин Никто, называется. Кто ж его, козла, будет уважать?
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Hahaha - Jeņķi ir tikpat samīzušies par iespējamo Trampa rīcību kā šejienes ne visai adekvātā ģimene - tēvs Patriot, dēls Latviešu Patriots, viņu kopējais dzērumā ar pirkstu taisītais radinieks Saņa un ar piegulētāju Gintu
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po konstituciji ameriki prezident opredeliaet ,kak emu bit,a ne starij hric.
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