В мире |

Сенатор Джон Маккейн предложил законодательно запретить президенту США Дональду Трампу выход из НАТО. Об этом сообщает T-online.

По данным портала, Маккейн представил на рассмотрение сената США законопроект, согласно которому Соединенные Штаты не смогут покинуть НАТО без разрешения конгресса страны.

Как отмечается, Маккейн считает, что Трамп «плохо обошелся» с союзниками США по НАТО.

При этом сенатор уверен, что именно НАТО сделала США успешной и безопасной страной.

Ранее сообщалось, что Трамп нашел «одного или двух диктаторов» среди членов НАТО.