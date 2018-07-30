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Власти Малайзии опубликовали окончательный доклад о пропавшем в 2014 году Boeing-777, выполнявшем рейс из Куала-Лумпура в Пекин.

Доклад содержит анализ спасательной операции, а также описание ряда допущенных ошибок, которые должны быть учтены в будущем, однако новой информации о причинах исчезновения лайнера в документе нет.

По данным Reuters, в первую очередь с докладом позволили ознакомиться семьям пассажиров пропавшего самолета, они также заявили об отсутствии в нем новых данных об исчезновении воздушного судна.

Авиалайнер Boeing 777-200 авиакомпании Malaysia Airlines, который совершал рейс из Куала-Лумпура в Пекин с 227 пассажирами и 12 членами экипажа, в ночь на 8 марта 2014 года пропал с экранов радаров. Поисковая операция продолжалась до января 2017 года, после чего была официально приостановлена.

В январе Малайзия возобновила поиски, пообещав заплатить Ocean Infinity до 70 млн долларов, если компания найдет обломки и черные ящики за три месяца.

Фото из Flickr/Francisco Antunes