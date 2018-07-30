В Индонезии 560 альпинистов оказались заблокированными на горе
В мире | 30 июля 2018 года, 12:43
В Индонезии 560 альпинистов оказались заблокированными на стратовулкане Ринджани, который находится на острове Ломбок. Об этом сообщает The Guardian.
Отмечается, что альпинисты не могут выбраться с вулкана из-за произошедшего землетрясения. Согласно имеющейся информации, среди альпинистов есть граждане Таиланда и США. Местные власти отправили спасателей, чтобы помочь заблокированной группе.
Ранее сообщалось, что на индонезийском острове Ломбок произошло сильное землетрясение, в результате которого погибли 14 человек, 162 получили ранения.
Фото из Flickr/Roman Melnichuk
Источник: Газета.ru