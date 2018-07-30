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В Индонезии 560 альпинистов оказались заблокированными на стратовулкане Ринджани, который находится на острове Ломбок. Об этом сообщает The Guardian.

Отмечается, что альпинисты не могут выбраться с вулкана из-за произошедшего землетрясения. Согласно имеющейся информации, среди альпинистов есть граждане Таиланда и США. Местные власти отправили спасателей, чтобы помочь заблокированной группе.

Ранее сообщалось, что на индонезийском острове Ломбок произошло сильное землетрясение, в результате которого погибли 14 человек, 162 получили ранения.

Фото из Flickr/Roman Melnichuk