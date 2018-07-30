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Большинство граждан Великобритании (74%) выразили неудовлетворение работой премьер-министра Соединенного Королевства Терезой Мэй на посту, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на результаты проведенного опроса.

Лишь 24% британцев сказали, что удовлетворены работой Мэй на посту главы правительства Великобритании.

Как показывает исследование, правительство подрывает доверие к Brexit. Две трети населения, включая большинство избирателей, проголосовавших за выход из Европейского Союза (ЕС), назвали переговоры по Brexit "плохими" для Великобритании.

Так, 78% британцев заявили, что правительство плохо ведет переговоры по Brexit, еще 10% cчитают, что переговоры идут хорошо.

Помимо этого, половина граждан (50%) выразили уверенность в необходимости проведения повторного референдума по вопросу Brexit. Между тем, 40% респондентов заявили, что референдум не нужен.