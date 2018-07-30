Опрос: большинство британцев не удовлетворены работой Терезы Мэй (3)

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В мире | 30 июля 2018 года, 14:18

Большинство граждан Великобритании (74%) выразили неудовлетворение работой премьер-министра Соединенного Королевства Терезой Мэй на посту, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на результаты проведенного опроса.

Лишь 24% британцев сказали, что удовлетворены работой Мэй на посту главы правительства Великобритании.

Как показывает исследование, правительство подрывает доверие к Brexit. Две трети населения, включая большинство избирателей, проголосовавших за выход из Европейского Союза (ЕС), назвали переговоры по Brexit "плохими" для Великобритании.

Так, 78% британцев заявили, что правительство плохо ведет переговоры по Brexit, еще 10% cчитают, что переговоры идут хорошо.

Помимо этого, половина граждан (50%) выразили уверенность в необходимости проведения повторного референдума по вопросу Brexit. Между тем, 40% респондентов заявили, что референдум не нужен.

Источник: Газета.ru
Комментарии 3
Патриот 1 час назад
Баба Яга Мэй вместо того чтобы сесть на х...й, села на метлу. Как народ Великобритании может быть удовлетворён старой напрочь отмороженной сукой которую по ошибке сам посадил на метлу?! Казалось бы цивилизованная страна а в правительстве дебилы.
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Хе хе1 час назад
Кому интересна эта тупая овца из мухосраного мелкобритства?
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Ж1 час назад
Конечно недовольны,с новичком работать не сумела!
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