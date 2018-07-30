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Один из гольф-клубов президента США Дональда Трампа, который располагается в Абердиншире (Шотландия), "частично разрушил" специальный природный объект, на котором он был построен. Об этом пишет британская газета The Guardian со ссылкой на организацию "Природное наследие Шотландии".

Шотландская организация признала cерьезный ущерб, который был нанесен местности, представляющий особый научный интерес, в районе Фоверан Линкс к северу от Абердина. Как отмечает газета, научный интерес данный участок территории получил из-за их необычных песчаных дюн и разнообразной растительной жизни. Однако в настоящее время особый статус территории "висит на волоске".

"Строительство нового поля для гольфа включало земляные работы, посадку деревьев, зелени и возделывание дорожек, осушение, орошение и засеивание газонов", — говорится в одном из докладов, опубликованных шотландскими инспекторами природного наследия.

Как признали в научно-исследовательском институте Грэнтэма по изменению климата и окружающей среды (Лондон), эти документы показывают "значительный ущерб", который был нанесен местности, и теперь очень маловероятно, что он сохранит свой статус объекта, представляющего научный интерес.

Фото из Flickr/tewiespix