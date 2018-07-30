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Депутат от правящей в Польше партии "Закон и справедливость" Аркадиуш Муларчик заявил, что польской стороне нужно заняться подсчетом потерь, которые страна понесла из-за действий СССР во время Второй мировой войны. Об этом политик сказал в интервью газете Rzeczpospolita.

Отмечается, что Муларчик занимается вопросом получения репараций от ФРГ в связи с ущербом, который страна понесла из-за действий нацистской Германии.

"Я считаю, что во время очередного созыва сейма должен появиться отчет о военном ущербе, причиненном советской Россией", — заявил Муларчик.

Он добавил, что прибалтийские страны уже подготовили документы с аналогичным содержанием.

Фото из Flickr/Christina Mercury