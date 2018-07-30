В Польше хотят подсчитать военные потери от действий СССР (20)
В мире | 30 июля 2018 года, 13:33
Депутат от правящей в Польше партии "Закон и справедливость" Аркадиуш Муларчик заявил, что польской стороне нужно заняться подсчетом потерь, которые страна понесла из-за действий СССР во время Второй мировой войны. Об этом политик сказал в интервью газете Rzeczpospolita.
Отмечается, что Муларчик занимается вопросом получения репараций от ФРГ в связи с ущербом, который страна понесла из-за действий нацистской Германии.
"Я считаю, что во время очередного созыва сейма должен появиться отчет о военном ущербе, причиненном советской Россией", — заявил Муларчик.
Он добавил, что прибалтийские страны уже подготовили документы с аналогичным содержанием.
Фото из Flickr/Christina Mercury
Источник: Газета.ru
А как Польша компенсирует 600 000 погибших за освобождение?
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В Латвии уже двадцать семь лет считают и что?! Кормушка для чинуш. Считают себе и считают, деньги то капают из бюджета родным да близким.
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Еще одни дебелоиды. Подсчитывайте, конечно. Лет за 10 у вас уйма денег уйдет, спросите у собратьеав по разуму, у латышей :)))
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