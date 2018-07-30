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Компания Ferrero ищет 60 дегустаторов для тестирования сырья для шоколадных конфет и основного продукта фирмы - шоколадной массы Nutella, пишет Italia-ru.com.

Как правило эта важная обязанность возлагается на персонал фирмы-производителя, но на этот раз Ferrero впервые ищет дегустатора среди «обычных» потребителей, не обременённых предварительным опытом работы в секторе. Этот шаг сделан в целях непрерывного улучшения качества продукции, о котором заявляет итальянская группа.

"Мы ищем 60 человек с тонким вкусом для дегустации кондитерских изделий", - говорится в объявлении на сайте Openjobmetis.

Целевая аудитория научно-исследовательского подразделения компании Ferrero - "люди, которые хотели бы научиться тестировать на вкус какао, порошок лесного ореха и полуфабрикаты других сладостей".

Платные учебные курсы будут предложены счастливчикам, отобранным в течение трех месяцев, начиная с сентября, с "целью воспитания у них обоняния и вкуса и улучшения способности выражать то, что им предстоит почувствовать в ходе дегустаций".

По окончании курса 40 успешных кандидатов будут наняты на постоянный контракт по 4 часа 2 дня в неделю в штаб-квартире Ferrero в городе Альба на севере Италии.

_Фото из Flickr/Τchasty _