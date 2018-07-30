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Депутат сейма Латвии Александр Кирштейнс, заявивший о необходимости "раздробления" России, должен "разбить собственный лоб", молясь о том, чтобы этого не произошло, поскольку такой сценарий был бы чреват катастрофой во всей Европе, указал в интервью РИА новости российский политик, член Совета Федерации Федерального Собрания РФ Франц Клинцевич.

Ранее Кирштейнс заявил о необходимости "раздробить Россию на несколько частей". В своем Twitter депутат написал, что такая мера "необходима для спокойствия" его страны и Европы.

"Напротив, депутат сейма Латвии, если его заботит судьба своей страны, должен разбить собственный лоб в молитвах, чтобы то, к чему он призывает, никогда не произошло. Распад Югославии, случившийся не без участия Запада, привел к серьезному европейскому кризису. Распад России будет иметь для нашего континента и расположенных на нем стран, включая, разумеется, и маленькую Латвию, катастрофические последствия во всех смыслах — политическом, экономическом, любом другом. Я уже не говорю о ядерном оружии, которое в этом случае может остаться без хозяина", — сказал Клинцевич.

Между тем, лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что латвийским депутатам следует с осторожностью делать заявления о разделении государств по этническому принципу, поскольку треть населения Латвии составляют русские, а также в стране живут латгалы, многие из которых говорят на своем языке и имеют свою культуру.

"Ничего нового в очередных русофобских высказываниях в Сейме нет. Однако на месте латвийских депутатов я бы все-таки очень осторожно говорил о распаде государств на этнические анклавы. Ведь русских в Латвии — треть населения, а в Риге — половина, по-русски здесь говорят больше, чем по-латвийски. Не стоит им забывать и об автохтонном населении Латвии — латгалах, многие из которых говорят на своем языке, имеют другую религию и сохраняют свою культуру — может, и они захотят жить отдельно?" - говорится в Telegram-канале Жириновского.