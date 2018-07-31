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В столице Ирландии в рамках борьбы с детской порнографией были конфискованы секс-куклы в виде детей, сообщает Evening Echo.

Представитель местной полиции Нолин Блекуэлл считает, что данные куклы использовались в качестве "замещения детских изнасилований".

По его словам, во время рейда появилось ощущение, что дети не могут чувствовать себя в полной безопасности.

По мнению полиции, куклы могли попасть в Дублин при помощи контрабандистов. Это первый раз в истории Европы, когда полиция конфискует такого рода "игрушки" педофилов.

"Это просто кошмар. Такое даже представить было трудно", — заявила представитель полиции.

Фото из Flickr/Aeris19