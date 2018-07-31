В Дублине конфискованы секс-игрушки в виде детей
В мире | 31 июля 2018 года, 08:11
В столице Ирландии в рамках борьбы с детской порнографией были конфискованы секс-куклы в виде детей, сообщает Evening Echo.
Представитель местной полиции Нолин Блекуэлл считает, что данные куклы использовались в качестве "замещения детских изнасилований".
По его словам, во время рейда появилось ощущение, что дети не могут чувствовать себя в полной безопасности.
По мнению полиции, куклы могли попасть в Дублин при помощи контрабандистов. Это первый раз в истории Европы, когда полиция конфискует такого рода "игрушки" педофилов.
"Это просто кошмар. Такое даже представить было трудно", — заявила представитель полиции.
Фото из Flickr/Aeris19