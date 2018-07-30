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Премьер-министр Азербайджана Новруз Мамедов убедил 49-летнего отца двоих детей отказаться от суицида и пообещал оказать ему необходимую помощь. Об этом сообщает информационное агентство АПА.

Мамедову доложили о стоящем на мосту мужчине, когда он ехал на работу. Он распорядился перекрыть движение в сторону места происшествия и сам отправился на переговоры с Яшаром Ахмедовым — ему удалось связаться с жителем Баку по телефону.

Во время разговора глава правительства выяснил, что Ахмедов решился на самоубийство после конфликта с женой: она забрала двоих детей и скрылась.

Премьер-министр отговорил отца двоих детей от задуманного, пообещав оказать необходимую помощь в поиске супруги и детей. После инцидента Мамедов принял главу семейства в кабмине и взял решение его проблемы под личный контроль.

Источник: life.ru