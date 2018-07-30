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Голосовой помощник Google Assistant получил поддержку русского языка. Обновленное приложение доступно в Google Play и App Store.

Google Assistant вызывается командой «Окей Google» или удержанием кнопки главного экрана. С помощью голосового помощника можно звонить, отправлять сообщения, устанавливать напоминания, добавлять мероприятия в календаре, узнавать новости и прогноз погоды, включать музыку. Также помощник умеет шутить и давать советы. Например, у него можно спросить о его любимых фильмах или пообщаться на философские темы.

Для работы Google Assistant необходимо приложение Google версии 7.11 или выше. В компании обещают, что голосовой помощник в ближайшее время автоматически появится на Android-смартфонах с версий 5.0 и выше.

Фото: pixabay.com