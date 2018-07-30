В мире |

Главный редактор российской радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов покинул совет директоров радиостанции. По словам журналиста, это связано с политикой руководства в отношении бюджета радио.

Пост Венедиктова заняла его заместитель Екатерина Годлина.

"Генеральным директором был предложен бюджет, против которого я возражал, однако большинство одобрили этот бюджет. Я голосовал против. У меня возник конфликт интересов", – заявил журналист.

Высказываясь о финансовой политике, Венедиктов заявил, что президент России Владимир Путин знает больше о том, что происходит на радиостанции, чем главный редактор и член совета директоров.

В июне 2018 года президент Владимир Путин во время прямой линии сказал, что финансирование государственной компанией "Газпром" радиостанции "Эхо Москвы" без вмешательства в редакционную политику говорит о свободе прессы в России.

"Газпром" действительно финансирует эту компанию и не вмешивается в редакционную политику", — сказал тогда президент.

Комментируя высказывание Путина, Венедиктов заявил, что о финансировании со стороны "Газпрома" он не уведомлен не только как главный редактор, но и как акционер. В таком случае, подчёркивает Венедиктов, остаётся вопрос, который задавал генеральному директору ещё в 2014 году покойный ныне бывший министр по делам СМИ Михаил Лесин: "Куда ушли деньги "Газпрома"?"

Источник: svoboda.org