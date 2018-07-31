В мире |

Американские разведывательные службы выявили признаки того, что Северная Корея производит новые баллистические ракеты, способные достичь территории США, пишет газета Washington Post со ссылкой на чиновников, знакомых с разведданными.

По их словам, производство новых ракет ведется на заводе близ Пхеньяна, где создавались первые межконтинентальные баллистические ракеты КНДР.

Как сообщают источники, недавно полученные доказательства, включая фотографии со спутников, свидетельствуют, что КНДР ведет работу по крайней мере над одной или, возможно, двумя межконтинентальными баллистическими ракетами на жидком топливе.

Новые разведданные не указывают на то, что Северная Корея укрепляет свой ядерный потенциал, отмечает издание.

Источник: interfax.ru