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Конституционный суд Грузии удовлетворил иск депутатов оппозиционной партии «Гирчи» и признал неконституционным наказание за употребление марихуаны без рецепта врача.

До сих пор употребление марихуаны в Грузии считалось административным правонарушением и наказывалось штрафом до 500 лари (около 175 евро).

Конституционный суд в своем решении отметил, что потребление марихуаны представляет действие, защищенное правом на свободное развитие личности.

Источник: meduza.io

Фото: pixabay.com