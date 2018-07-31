В Грузии отменили наказание за употребление марихуаны
В мире | 31 июля 2018 года, 09:47
Конституционный суд Грузии удовлетворил иск депутатов оппозиционной партии «Гирчи» и признал неконституционным наказание за употребление марихуаны без рецепта врача.
До сих пор употребление марихуаны в Грузии считалось административным правонарушением и наказывалось штрафом до 500 лари (около 175 евро).
Конституционный суд в своем решении отметил, что потребление марихуаны представляет действие, защищенное правом на свободное развитие личности.
Источник: meduza.io
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