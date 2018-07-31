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Власти провинции Цзянси на юго-востоке Китая начали принимать меры по внедрению политики "только кремация" с целью сохранения земельных ресурсов, насильно конфисковывая у местного населения готовые гробы и запрещая традиционные ритуалы погребения усопших, пишет газета South China Morning Post.

Правительство провинции намерено сделать кремацию единственным разрешенным методом уничтожения останков человека. Власти многих городов по всей провинции в целях сохранения земельных ресурсов поставили крайний срок исполнения политики "только кремация" уже к сентябрю этого года.

Как пишет издание, согласно фотографиям и видеокадрам, распространившимся в социальных сетях в Китае за прошедшие выходные, чиновники силой конфисковали гробы из домов местных деревенских жителей в городских округах Ганьчжоу, Цзянь и Ичунь.

Огромная гора деревянных гробов была уничтожена экскаватором, при этом многие пожилые жители, ложились в гробы в попытке их сохранить.

С тех пор как власти выступили с политикой "ноль похорон", владение и производство гробов было запрещено, а власти провинции занимались конфискацией уже существующих гробов.

Чиновники запретили не только гробы, но и другие традиционные ритуалы, в том числе надгробные камни и бумажные деньги.

Источник: ria.ru

Фото: pixabay.com