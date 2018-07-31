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Европейский союз (ЕС) принял решение расширить санкционный список и включить в него еще шесть российских компаний. Об этом сообщается в Официальном журнале ЕС.

«Совет считает, в рамках политики непризнания нелегальной аннексии Крыма и Севастополя, строительство Керченского моста действием, продолжающим подрывать территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины», -— говорится в заявлении ЕС.

По мнению руководства Евросоюза, строительство моста и его официальное открытие 15 мая 2018 года — это «ключевые шаги по консолидации контроля Российской Федерации над нелегально аннексированными Крымом и Севастополем и дальнейшей изоляции полуострова от Украины».

Санкционные меры предусматривают замораживание активов, принадлежащих этим организациям в ЕС, а также запрет для физических и юридических лиц, зарегистрированных в Евросоюзе, предоставлять им какие-либо денежные средства.

Как уточняется, в список ограничений, которые действуют по отношению к российским компаниям из-за воссоединения Крыма с Россией и строительства Крымского моста попали судостроительный завод «Залив», ОАО «Институт Гипростроймост», ООО «Стройгазмонтаж-Мост», ООО «Стройгазмонтаж», ОАО «Институт Гипростроймост» и АО «ВАД.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Европейский союз проводит «примитивную политику» в отношении России.