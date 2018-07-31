Европа расширила санкции из-за Крыма (10)

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В мире | 31 июля 2018 года, 11:27

Европейский союз (ЕС) принял решение расширить санкционный список и включить в него еще шесть российских компаний. Об этом сообщается в Официальном журнале ЕС.

«Совет считает, в рамках политики непризнания нелегальной аннексии Крыма и Севастополя, строительство Керченского моста действием, продолжающим подрывать территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины», -— говорится в заявлении ЕС.

По мнению руководства Евросоюза, строительство моста и его официальное открытие 15 мая 2018 года — это «ключевые шаги по консолидации контроля Российской Федерации над нелегально аннексированными Крымом и Севастополем и дальнейшей изоляции полуострова от Украины».

Санкционные меры предусматривают замораживание активов, принадлежащих этим организациям в ЕС, а также запрет для физических и юридических лиц, зарегистрированных в Евросоюзе, предоставлять им какие-либо денежные средства.

Как уточняется, в список ограничений, которые действуют по отношению к российским компаниям из-за воссоединения Крыма с Россией и строительства Крымского моста попали судостроительный завод «Залив», ОАО «Институт Гипростроймост», ООО «Стройгазмонтаж-Мост», ООО «Стройгазмонтаж», ОАО «Институт Гипростроймост» и АО «ВАД.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Европейский союз проводит «примитивную политику» в отношении России.

Источник: Газета.ru
Комментарии 10
Чёйта как-то57 минут назад
про минские соглашения Эйропа давно не вспоминала.))
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Ж17 минут назад
А зачем?Главное бомбить головой стену!Это и есть гейропейские ценности,подгреваемый ноющими хероями!
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ёклмн21 минуту назад
Клоуны в сборе...,майдаун-скакуасы подтягивайсь!...На первый второй рассчитайсь!:)))
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