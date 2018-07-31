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У девочки из филиппинского города Илиган удалят близнеца-паразита. Об этом сообщает издание Daily Mail.

14-летняя Вероника Комингес (Veronica Cominguez) родилась с двумя лишними конечностями и продолговатым наростом на животе и груди. На пальцах ее близнеца-паразита растут ногти, а из-под нароста иногда сочатся кровь и жидкость с неприятным запахом.

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Para sa mga nais tumulong kay Veronica, maaaring magdeposito sa bank account ng kanyang ina:



LANDBANK ACCOUNT NUMBER: 0326-3915-81

LANDBANK ACCOUNT NAME: Flora D. Cominguez

BRANCH: Iligan City, Lanao Del Norte#KMJS pic.twitter.com/dERfbf2abl — KapusoMoJessicaSoho (@KM_Jessica_Soho) 22 июля 2018 г.

Мать девочки утверждает, что во время беременности ждала близнецов и даже выбрала имена для двух детей, однако в итоге родилась только Вероника. Оказалось, что на ранних стадиях эмбрионального развития ее зародыш поглотил другого ребенка.

Местным жителям удалось собрать деньги на удаление близнеца-паразита. Ожидается, что через несколько недель Вероника уедет в Таиланд для хирургической операции.

В июне сообщалось, что в Танзании скончались сиамские близнецы Мария и Консолата Мвакикути, которые пользовались популярностью в стране. У них была сросшаяся нижняя часть тела, общая печень, легкие и некоторые другие органы.