Тысячи голодных кенгуру заполонили города Австралии в поисках еды (1)

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В мире | 31 июля 2018 года, 19:19

Голодные кенгуру заполонили крупные города Австралии в поисках пропитания. В столице страны Канберре в последние недели огромные стада этих млекопитающих буквально оккупировали все месте, где есть хоть какая-то зелень.

Как сообщает CNN, главной причиной прихода десятков тысяч этих травоядных в города является засуха - в течение июня-июля в Австралии было слишком мало осадков, а низкие ночные температуры (там сейчас зима) привели к вымерзанию зеленого покрова.

Поэтому животные, населяющие десятки заповедников и заказников вокруг столицы, и пошли искать пищу к людям.

Они заполонили в Канберре все парки, лужайки, дворы, стадионы, поля для гольфа, школьные дворы и обочины дорог - то есть все места, где есть хоть немного травы.

Голодные сумчатые бродят по улицам австралийских городов, выискивая пропитание, и даже забираются в дома.

Агентство по охране окружающей среды Австралии выпустило для граждан страны специальную памятку, в которой рекомендуется держаться подальше от стад кенгуру, избегать контактов с ними, выгуливать собак только на поводках и быть предельно осторожными при вождении автомобилей особенно в вечернее и ночное время.

Согласно статистическим данным, население Австралии составляет не многим более 24 миллионов человек, а кенгуру на этом континенте почти в два раза больше - более 44 миллионов особей.

В Мельбурне голодный кенгуру пробрался в дом и разгромил первый этаж

В Мельбурне голодный кенгуру пробрался в дом, запрыгнув через открытое окно, но испугался, оказавшись внутри и разгромил весь первый этаж. Проснувшись в воскресное утро от грохота внизу, хозяева дома сумели загнать испуганное животное в ванную комнату.

Как сообщает The Times, люди в этом инциденте не пострадали, а вот кенгуру порезал лапы и потерял много крови. Прибывшие на место спасатели усыпили его и доставили в центр помощи диким животным.

Источник: Newsru.com
Комментарии 1
Реалист19 минут назад
На 100% изменения климата на нашей планете спровоцировал человек , где от большого ума , где от большого ХОЧУ и МНЕ НАДО , Что ж придётся помогать братьям меньшим выжить в том бардаке , который мы им устроили.
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