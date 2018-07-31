Тысячи голодных кенгуру заполонили города Австралии в поисках еды (1)
Голодные кенгуру заполонили крупные города Австралии в поисках пропитания. В столице страны Канберре в последние недели огромные стада этих млекопитающих буквально оккупировали все месте, где есть хоть какая-то зелень.
Как сообщает CNN, главной причиной прихода десятков тысяч этих травоядных в города является засуха - в течение июня-июля в Австралии было слишком мало осадков, а низкие ночные температуры (там сейчас зима) привели к вымерзанию зеленого покрова.
Поэтому животные, населяющие десятки заповедников и заказников вокруг столицы, и пошли искать пищу к людям.
Они заполонили в Канберре все парки, лужайки, дворы, стадионы, поля для гольфа, школьные дворы и обочины дорог - то есть все места, где есть хоть немного травы.
Голодные сумчатые бродят по улицам австралийских городов, выискивая пропитание, и даже забираются в дома.
The roos are back in town. https://t.co/8BaiQVNGpK@elias_chalouhi— Joe Ammar (@JoeAAmmar) 30 июля 2018 г.
Агентство по охране окружающей среды Австралии выпустило для граждан страны специальную памятку, в которой рекомендуется держаться подальше от стад кенгуру, избегать контактов с ними, выгуливать собак только на поводках и быть предельно осторожными при вождении автомобилей особенно в вечернее и ночное время.
A MUST WATCH FOR YOUR MONDAY: Hop, hop! The star player of this game was a kangaroo. MRT via @CapitalFootball: A brief summary of why a football game was delayed in Canberra, #Australia.— Steve Rudin ABC7 (@SteveRudinABC7) 25 июня 2018 г.
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Согласно статистическим данным, население Австралии составляет не многим более 24 миллионов человек, а кенгуру на этом континенте почти в два раза больше - более 44 миллионов особей.
В Мельбурне голодный кенгуру пробрался в дом и разгромил первый этаж
В Мельбурне голодный кенгуру пробрался в дом, запрыгнув через открытое окно, но испугался, оказавшись внутри и разгромил весь первый этаж. Проснувшись в воскресное утро от грохота внизу, хозяева дома сумели загнать испуганное животное в ванную комнату.
Как сообщает The Times, люди в этом инциденте не пострадали, а вот кенгуру порезал лапы и потерял много крови. Прибывшие на место спасатели усыпили его и доставили в центр помощи диким животным.
The family’s encounter is one of a growing number as tens of thousands of kangaroos, fleeing a severe drought, move toward towns and cities in a desperate hunt for food https://t.co/vaJSrkUXTZ— The Times of London (@thetimes) 31 июля 2018 г.