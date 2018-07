В мире |

Голодные кенгуру заполонили крупные города Австралии в поисках пропитания. В столице страны Канберре в последние недели огромные стада этих млекопитающих буквально оккупировали все месте, где есть хоть какая-то зелень.

Как сообщает CNN, главной причиной прихода десятков тысяч этих травоядных в города является засуха - в течение июня-июля в Австралии было слишком мало осадков, а низкие ночные температуры (там сейчас зима) привели к вымерзанию зеленого покрова.

Поэтому животные, населяющие десятки заповедников и заказников вокруг столицы, и пошли искать пищу к людям.

Они заполонили в Канберре все парки, лужайки, дворы, стадионы, поля для гольфа, школьные дворы и обочины дорог - то есть все места, где есть хоть немного травы.

Голодные сумчатые бродят по улицам австралийских городов, выискивая пропитание, и даже забираются в дома.

Агентство по охране окружающей среды Австралии выпустило для граждан страны специальную памятку, в которой рекомендуется держаться подальше от стад кенгуру, избегать контактов с ними, выгуливать собак только на поводках и быть предельно осторожными при вождении автомобилей особенно в вечернее и ночное время.

A MUST WATCH FOR YOUR MONDAY: Hop, hop! The star player of this game was a kangaroo. MRT via @CapitalFootball: A brief summary of why a football game was delayed in Canberra, #Australia.

@BarTVsports pic.twitter.com/1clJv9flBN — Steve Rudin ABC7 (@SteveRudinABC7) 25 июня 2018 г.

Согласно статистическим данным, население Австралии составляет не многим более 24 миллионов человек, а кенгуру на этом континенте почти в два раза больше - более 44 миллионов особей.

В Мельбурне голодный кенгуру пробрался в дом и разгромил первый этаж

В Мельбурне голодный кенгуру пробрался в дом, запрыгнув через открытое окно, но испугался, оказавшись внутри и разгромил весь первый этаж. Проснувшись в воскресное утро от грохота внизу, хозяева дома сумели загнать испуганное животное в ванную комнату.

Как сообщает The Times, люди в этом инциденте не пострадали, а вот кенгуру порезал лапы и потерял много крови. Прибывшие на место спасатели усыпили его и доставили в центр помощи диким животным.