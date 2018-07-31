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Житель Канады нашел интересный способ сэкономить на страховании собственной машины. 23-летний Дэвид юридически решил сменить пол и стать женщиной. Об этом сообщает ИА "Ореанда-Новости".

Страховка на автомобиль молодым людям обходится в несколько раз дороже, чем девушкам. По статистике в Канаде мужчины до 25 лет в два раза чаще попадают в дорожно-транспортные происшествии, чем женщины того же возраста.

Мужчина по имени Дэвид, из провинции Альберта, решил застраховать свой автомобиль, но страховка оказалась ему просто не по карману. Сумма составляла 4500 канадских долларов. После этого молодой человек решил выяснить у сотрудника компании, как он может сэкономить, агенты сказали ему, что он может стать женщиной. В данном случае он сэкономил бы 1100 долларов в год.

Дэвид решил победить систему и законно поменял документы, в которых он теперь обозначен, как женщина.

Служба по делам иммиграции, беженцев и гражданства Канады отменила обязательное требование по представлению специальной справки о проведенной операции по смене пола, так что получить медицинское разрешение от врача оказалось достаточно просто. Легальным запросом он изменил свой пол на женский в специальной ID-карте.

«Это было довольно просто. Я просто попросил об этом и сказал, что я идентифицирую себя как женщину, и он дал мне справку, какую я хотел», - говорит Дэвид.

Как объяснят сам мужчина, несмотря на женский пол, прописанный в его документах, он является полноценным мужчиной. Все проведенные манипуляции осуществлялись только с целью уменьшения стоимости страхования нового автомобиля.

По итогу, благодаря юридической смене пола, мужчина экономит около 91 доллара ежемесячно.

Фото из Flickr/AccidentNeed