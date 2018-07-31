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Сервис микроблогов Twitter неожиданно начал блокировать обычных пользователей за упоминание в записях аккаунта основателя компаний Tesla и SpaceХ Илона Маска. На это обратил внимание ряд пользователей Twitter.

Как пишет TJ, после упоминания Маска, учетная запись пользователя блокируется автоматически до прохождения проверки "на робота" и подтверждения указанного в профиле номера телефона.

Только что безобидно пошутил, тегнув Маска, и мне тут же прилетела блокировка. Интересные принципы работы у Твиттера pic.twitter.com/uFsNzH6Mr8 — Damir Kamaletdinov (@damir_kam) 30 июля 2018 г.

Егор написал Илону Маску «Дагестан — сила» и его заблочили pic.twitter.com/qyeDMbOLlA — электро-гомик (@vavilina) 31 июля 2018 г.

О причинах подобной блокировки аккаунтов не сообщается, но на прошлой неделе стало известно, что в Twitter заработал алгоритм, блокирующий подозрительные аккаунты за смену имени на Elon Musk. При помощи этого инструмента сервис намеревался бороться с мошенниками, которые пытаются заработать на имени предпринимателя. Не исключено, что сегодняшние блокировки стали следствием некорректной работы нового алгоритма.

Это не первая подобная история. В мае этого года Twitter внедрил новые алгоритмы борьбы с троллями, а первыми жертвами этой борьбы стали обычные пользователи сервиса из Болгарии.