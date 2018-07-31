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Университет Джонса Хопкинса рассчитал сценарий гибели человечества от пандемии, вызванной вирусом гриппа, сообщает "Утро.RU". Согласно сценарию, через два года после вспышки заболевания погибнут 150 миллионов человек. В том случае, если ученые не смогут получить вакцину против вируса, умрет почти миллиард человек.

В симуляции вирус гриппа Clade X поразил людей, и инфекция начала стремительно распространяться. В условиях отсутствия специальных лекарств смертность составила до 10% всего населения Земли. Инфекционный агент обладал генами вируса лихорадки Западного Нила и, по сценарию, был создан террористами.

Между тем, согласно другому исследованию, которое опиралось на реальную статистику, основными угрозами для современных людей являются сердечно-сосудистые заболевания, онкология и ВИЧ. По мнению экспертов, вряд ли удастся справиться с раком в ближайшие годы. Что касается ВИЧ, то, вероятно, победить вирус смогут лишь к конку века.