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Министерство иностранных дел Российской Федерации разместило на своих страницах в социальных сетях необычную фотографию с главой ведомства Сергеем Лавровым. Министр предстал перед пользователями на фоне синего неба с российским флагом на плече.

"Фото целебное. Прикладывать к больным местам на планете. В ряде географических точек может вызвать эффект экзорцизма", — говорится в комментарии дипведомства к опубликованному снимку.

Как пишет Life, можно лишь предполагать, что подчиненные Лаврова хотели подчеркнуть, что российскому дипломату под силу решить любую проблему.

Репост этой записи на своей странице в Facebook сделала и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.