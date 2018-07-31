МИД России опубликовал "целебное" фото Сергея Лаврова (13)
В мире | 31 июля 2018 года, 16:09
Министерство иностранных дел Российской Федерации разместило на своих страницах в социальных сетях необычную фотографию с главой ведомства Сергеем Лавровым. Министр предстал перед пользователями на фоне синего неба с российским флагом на плече.
"Фото целебное. Прикладывать к больным местам на планете. В ряде географических точек может вызвать эффект экзорцизма", — говорится в комментарии дипведомства к опубликованному снимку.
Как пишет Life, можно лишь предполагать, что подчиненные Лаврова хотели подчеркнуть, что российскому дипломату под силу решить любую проблему.
Репост этой записи на своей странице в Facebook сделала и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Источник: L!FE.ru
Грязноволосая шлюха опубликовала или её уже турнули(что-тодавно не танцевала нигде)?
Срускоязычные свиньи уже, поди, распечатали фото и обклеялись ими, как горчичниками.