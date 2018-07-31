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Публикация Министерства иностранных дел России в Twitter "целебной" фотографии главы ведомства Сергея Лаврова с триколором стала поводом для многочисленных мемов и шуток.

Так, участники сообщества "Лентач" представили, что с помощью снимка можно улучшить российские дороги и победить нищету.

Некоторые решили, что фото способно исправить работу Госдумы, которая принимает непопулярные законы.

Другие пользователи приложили фото с Лавровым к построенному к ЧМ-2018 стадиону в Волгограде, который размыло после мундиаля ливнями.

Кроме того, футбольные болельщики представили, что «целебное» фото способно избавить от страданий бразильского футболиста Неймара, которого высмеивают за частые симуляции на поле.

Напомним, МИД России опубликовал в Twitter фотографию Лаврова с российским триколором. "Фото целебное. Прикладывать к больным местам на планете. В ряде географических точек может вызывать эффект экзорцизма", — пошутили в министерстве.

Фото целебное. Прикладывать к больным местам на планете. В ряде географических точек может вызывать эффект экзорцизма pic.twitter.com/iCGeeRtBcl — МИД России (@MID_RF) 31 июля 2018 г.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, что снимок с Лавровым и триколором был сделан на форуме «Территория смыслов» на Клязьме. «В один из прошлых разов это были фото с глобусом, сейчас — с флагом», — сообщила она в беседе с радиостанцией «Говорит Москва». Впрочем, многие сочли шутку с «целебным» фото неуместной.

Источник: znak.com

Фото: соцсети