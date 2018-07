В мире |

В бельгийском Вервье мужчина с поясом из взрывчатки взорвался на футбольном поле, сообщает RTBF.

Бургомистр Вервье заявил, что они не считают произошедшее терактом. При этом местные жители были эвакуированы. Сейчас на месте инцидента находится полиция.

