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Крупнейшая в мире соцсеть идентифицировала и удалила сеть из 32 страниц и аккаунтов, пытавшихся скоординированно повлиять на политические процессы в США. Об этом соцсеть сообщила в своем официальном блоге.

Информацию о подозрительной активности в соцсетях подтвердил источник BBC в американском разведывательном сообществе. Кроме того, он рассказал, что работа дезинформаторов была четко спланирована. При этом они не работали в пользу ни республиканцев, ни демократов, разжигая конфликтные темы и подсовывая фальшивые новости избирателям с обеих сторон.

По данным The New York Times, представители соцсети уже проинформировали о подозрительной активности в соцсетях американских конгрессменов.

Кампания по дезинформации может быть направлена на промежуточные выборы в США: 6 ноября 2018 года полностью переизбирается нижняя палата конгресса США - палата представителей, а также 35 сенаторов из 100.

Facebook не связывает удаленные аккаунты с Россией напрямую, но отмечает черты сходства с почерком "российского Агентства интернет-исследований (АИИ)". Эту организацию, позже переименовавшуюся в "Главсеть" и "Тека", американские власти подозревают в попытках вмешательства в президентские выборы в США в 2016 году.

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