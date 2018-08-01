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Участников группы Pussy Riot Ольгу Пахтусову, Ольгу Курачеву, Веронику Никульшину и Петра Верзилова выпустили из отделения полиции "Лужники", в Москве. Об этом Верзилов написал на своей странице в Twitter.

На свободе после 16 суток ареста! pic.twitter.com/nREnqFHTME — Пётр Верзилов (@gruppa_voina) July 31, 2018

Активистов арестовали на 15 суток после акции "Милиционер вступает в игру" на чемпионате мира по футболу 30 июля: тогда они в форме полицейских выбежали на поле во время матча ЧМ.

На членов Pussy Riot после этого составили протоколы о нарушении правил поведения на спортивных мероприятиях и незаконном ношении формы.

Сразу после выхода активистов из-под ареста их снова задержали. Верзилов сообщал, что в этот раз участников Pussy Riot обвинили в проведении публичной акции без уведомления, а на девушек-участниц группы также составили протокол за "неповиновение полиции" из-за отказа от участия в процессуальных действиях без адвоката.

Напомним, активистка Pussy Riot Вероника Никульшина в интервью радио Baltkom заявила, что готова повторить акцию "Милиционер вступает в игру".

Фото: twitter.com/gruppa_voina