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Съемочную группу, собиравшую в Центральноафриканской Республике материал для документального фильма о деятельности так называемой частной военной компании (ЧВК) Вагнера, перед убийством захватили примерно 10 человек. Они говорили на арабском языке, сообщает Associated Press со ссылкой на чиновника города Сибю (Сибут) Марселина Йойо.

Он рассказал, что журналисты выехали из города около 7 вечера по местному времени. На них напали в 23 километрах от Сибю.

«Силы безопасности советовали им не уезжать, потому что уже было темно. Их захватили около 10 человек. Они были в тюрбанах и говорили только по-арабски», — отметил Йойо.

Ранее мэр Сибю Анри Дэпеле заявил, что в результате нападения на съемочную группу выжил водитель, который вез документалистов до места назначения. Он сообщил местным властям, что около полуночи на 31 июля их обстреляли из кустов в 23 километрах от города Сибю.

Об убийстве журналистов стало известно 31 июля. В МИД России подтвердили, что убитыми оказались Кирилл Радченко, Александр Расторгуев и Орхан Джемаль. В министерстве также рассказали, что российское посольство в ЦАР не было проинформировано о нахождении журналистов на территории страны.

В июне французские СМИ сообщили, что российские наемники находятся в ЦАР и помогают охранять президента страны Фостен-Арканжа Туадеру.

О том, что Россия оказывает африканской республике безвозмедную военно-техническую помощь, в марте текущего года сообщил российский МИД. По информации ведомства, к ЦАР были командированы пять военных и 170 гражданских инструкторов для подготовки военнослужащих.