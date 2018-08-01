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В Мексике разбился самолет авиакомпании Aeromexico со 101 человеком на борту. Авиакатастрофа произошла в штате Дуранго. В авиакомпании уточнили, что инцидент произошел с самолетом Embraer-190 вместимостью до 100 пассажиров. Reuters уточняет, что на борту находились 97 пассажиров и четыре члена экипажа. Передает Fox News.

Губернатор штата Дуранго написал в своем твиттере, что в результате авиакатастрофы пострадали 80 человек. Также он отметил, что в результате крушения самолета никто не погиб.

Губернатор мексиканского штата Дуранго Хосе Росас Аиспуро заявил, что причиной крушения самолета Embraer 190 авиакомпании Aeromexico стал резкий порыв ветра. Слова чиновника цитирует La Gaceta Mexicana.

"При взлете самолет от сильного порыва ветра резко снизился и ударился о землю левым крылом, в результате чего отвалились два двигателя", — сказал Аиспуро.

Также он отметил, что пилот самолета находится в стабильном тяжелом состоянии.

Фото: Durango Civil Protection