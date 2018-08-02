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С 1 августа текущего года люди полностью исчерпали запас ресурсов Земли на 2018 год и начали жить "в долг" у планеты. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на заявление Всемирного фонда дикой природы (WWF) России.

"Человечество 1 августа израсходует все ресурсы, которые наша планета способна воспроизвести за год. Однако специалисты утверждают, что существует целый ряд способов жить "по средствам", не опустошая планету, и при этом не отказываясь от привычного комфорта", — заявили в фонде.

Добавим, в последние несколько лет во всем мире стремительно распространяется философия zero waste или ноль отходов. Эта концепция подразумевает снижение количества отходов до минимума и в целом более экологичный стиль жизни.

фото: freeimages.com, pexels.com-Free Download