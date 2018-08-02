Фонд дикой природы: человечество начало жить в долг у планеты (+ОПРОС) (1)
С 1 августа текущего года люди полностью исчерпали запас ресурсов Земли на 2018 год и начали жить "в долг" у планеты. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на заявление Всемирного фонда дикой природы (WWF) России.
"Человечество 1 августа израсходует все ресурсы, которые наша планета способна воспроизвести за год. Однако специалисты утверждают, что существует целый ряд способов жить "по средствам", не опустошая планету, и при этом не отказываясь от привычного комфорта", — заявили в фонде.
Добавим, в последние несколько лет во всем мире стремительно распространяется философия zero waste или ноль отходов. Эта концепция подразумевает снижение количества отходов до минимума и в целом более экологичный стиль жизни.
фото: freeimages.com, pexels.com-Free Download
Самое глупое, что Мы на Это ведёмся. Читаем Эти новости, пишем комментарии, тратим время на Это и других комментаторов. А на самом деле за последний год не было ещё ни одной фееричной новости, из-за которой стоило бы на что-то реагировать. Кроме пожаров под Талси и встречи Трампа с Путиным.
Я теперь понимаю, почему американский президент так ненавидит СМИ - журналисты стали борзыми, создали Свой собственный мирок собственных фантазии и пытаются навязать Его другим. Это Вы берёте в долг сейчас - выдумывая статьи, которые не имеют место быть, ради собственного пиара.