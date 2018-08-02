Фонд дикой природы: человечество начало жить в долг у планеты (+ОПРОС) (1)

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В мире | 2 августа 2018 года, 10:05

С 1 августа текущего года люди полностью исчерпали запас ресурсов Земли на 2018 год и начали жить "в долг" у планеты. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на заявление Всемирного фонда дикой природы (WWF) России.

"Человечество 1 августа израсходует все ресурсы, которые наша планета способна воспроизвести за год. Однако специалисты утверждают, что существует целый ряд способов жить "по средствам", не опустошая планету, и при этом не отказываясь от привычного комфорта", — заявили в фонде.

Добавим, в последние несколько лет во всем мире стремительно распространяется философия zero waste или ноль отходов. Эта концепция подразумевает снижение количества отходов до минимума и в целом более экологичный стиль жизни.

фото: freeimages.com, pexels.com-Free Download

Источник: Газета.ru
Комментарии 1
Fuck the MixNews27 минут назад
Что за новость? Где подробности? Кто у Кого что берёт в долг? Тут разве что только Саня берёт в рот у Патриота. Забавная статья - есть громкий заголовок, а детализация где? Как можно взять То, чего нет? Если у планеты есть - Она просто даёт, если нет - значит нету. Без кредитов, процентов и долгов. Без налогов, формальностей. Да, есть обязанность - что взял, то и верни. Срубил лес - посади новые деревья. Собрал яблоки - полей яблоню.

Самое глупое, что Мы на Это ведёмся. Читаем Эти новости, пишем комментарии, тратим время на Это и других комментаторов. А на самом деле за последний год не было ещё ни одной фееричной новости, из-за которой стоило бы на что-то реагировать. Кроме пожаров под Талси и встречи Трампа с Путиным.

Я теперь понимаю, почему американский президент так ненавидит СМИ - журналисты стали борзыми, создали Свой собственный мирок собственных фантазии и пытаются навязать Его другим. Это Вы берёте в долг сейчас - выдумывая статьи, которые не имеют место быть, ради собственного пиара.
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