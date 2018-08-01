Проблемы со здоровьем вынуждают Ассанжа покинуть убежище в Лондоне (1)
В мире | 1 августа 2018 года, 11:37
Основатель «Викиликс» Джулиан Ассанж в ближайшее время может покинуть здание посольства Эквадора в Лондоне из-за проблем со здоровьем, — сообщает агентство Блумберг, ссылаясь на информированные источники.
Британия и Эквадор ведут переговоры о дальнейшей судьбе Ассанжа. Президент Эквадора Ленин Морено заявил, что Ассанж в конечном итоге должен будет покинуть территорию посольства, однако Эквадор требует гарантий — жизнь основателя «Викиликс» не должна подвергаться опасности.
Выдачи Ассанжа добиваются США, где ему грозит длительный тюремный срок или даже смертная казнь за публикацию секретных документов Госдепартамента.
Фото: flickr.com
Источник: Эхо Москвы
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