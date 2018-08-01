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Американское посольство в Лондоне выставило на аукцион более тысячи рулонов туалетной бумаги. Об этом сообщает The Independent.

В описании отмечается, что бумага новая и неиспользованная. К середине вторника, 31 июля, на покупку рулонов поступила 21 заявка. При этом цена на них ниже рыночной: на аукционе пока предложили 152 фунта стерлингов, хотя в магазине такое же количество упаковок обойдется в 485 фунтов.

По информации издания, в посольстве отметили, что аукцион — ежегодное событие, которое позволяет дипломатам зарабатывать на ненужных или подержанных вещах.

Туалетная бумага — это лишь одно из наименований, выставленных на аукцион. Всего на нем представлен 41 лот, среди которых есть 11-летний автомобиль Volvo, циркулярная пила, пылесосы и сломанная камера.

В июле стало известно, что в Италии поступила в продажу туалетная бумага с изображением футболиста Криштиану Роналду. Так в Неаполе отреагировали на переход спортсмена в клуб «Ювентус».