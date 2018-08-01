В мире |

Опознание погибших в Центральноафриканской Республике журналистов завершено, их личности подтверждаются. Об этом заявила в среду в эфире телеканала "Россия 24" официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Вчера вечером была завершена процедура опознания тел погибших, ими оказались три российских гражданина. Были подтверждены те фамилии, которые назывались в прессе (Кирилл Радченко, Александр Расторгуев и Орхан Джемаль — прим. ТАСС)", — сказала дипломат.

Она также сообщила, что погибшие журналисты оформляли въезд в страну в качестве туристов. "Наше посольство и центральный аппарат МИД запросили посольство ЦАР в Москве относительно тех документов, на основе которых был оформлен въезд россиянам. Мы теперь знаем, что они оформляли въезд на территорию ЦАР как туристический, — подчеркнула дипломат. — Не были ими поданы соответствующие заявления относительно журналистской деятельности".

"При себе, когда их обнаружили, у них были редакционные удостоверения различных СМИ, но просроченные", — добавила она.

Тела погибших журналистов доставят на родину в ближайшие дни, отметила Захарова.

"Посольство, учитывая экстраординарную ситуацию, нашло спонсоров, которые помогают финансировать транспортировку трех тел в Россию, — сказала Захарова. — Это будет осуществлено в ближайшие дни, точная дата будет сообщена родственникам. Я думаю, что сегодня с ними свяжется наше посольство и обговорит детали по транспортировке".

Тем временем, как сообщил РИА Новости руководитель "Центра управления расследованиями" Андрей Коняхин, погибшие в ЦАР российские журналисты отклонились от намеченного маршрута на 23 километра.

"Они отклонились от намеченного маршрута на 23 километра", — сказал Коняхин.

Ранее миссия ООН по стабилизации в ЦАР (MINUSCA) подтвердила обнаружение трех погибших, которые находились в оставленной машине в 33 километрах к северу от города Сибута.

Радио Baltkom не раз связывалось с Орханом Джемалем, который комментировал события в горячих точка платнеты. Редакция Mix Media Group выражает соболезнования в связи с гибелью коллеги.