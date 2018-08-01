Порошенко готовит иск к России за ущерб на Донбассе (5)
В мире | 1 августа 2018 года, 15:04
Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что намерен выдвинуть против России иск за "нанесённый ущерб в Донбассе".
Об этом он написал в Facebook.
По его словам, Украина должна сформулировать "консолидированные претензии" к России.
"Обратился к кабинету министров Украины с просьбой принять меры для скорейшего создания соответствующего межведомственного координационного органа", — отмечается в сообщении.
14 июня сообщалось, что Большая палата Европейского суда по правам человека назначила заседание по четырём межгосударственным жалобам Украины в отношении России.
Источник: Russia Today
Крыса загнанная в угол. Суши сухари Пидаршенко! По тебе скоту параша плачет! Хотя врядли до тюрьмы доживешь.
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Видать кредит доверия сошёл на ноль,а впереди выборы .. ! Сами своими обстрелами разрушают дома и города , убивают мирных жителей , а платить должна Россия?
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Nemot vèrà tos milzìgos zaudèjumus, kurus Krievija ir nodarìjusi Ukrainai, tas ir absolùti loģiski. Tik pat loģiski ir tas, ka nemot vèrà Ukrainas valsts apmèru, tautas resursus un armijas spèku, Krievijai neizdosies vienkàrsi ar roku atvicinàties. Par labu Ukrainai ir arì visas pasaules atbalsts tai. Ukraini, Krima bùs Jùsu.
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