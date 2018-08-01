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Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что намерен выдвинуть против России иск за "нанесённый ущерб в Донбассе".

Об этом он написал в Facebook.

По его словам, Украина должна сформулировать "консолидированные претензии" к России.

"Обратился к кабинету министров Украины с просьбой принять меры для скорейшего создания соответствующего межведомственного координационного органа", — отмечается в сообщении.

14 июня сообщалось, что Большая палата Европейского суда по правам человека назначила заседание по четырём межгосударственным жалобам Украины в отношении России.