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Американский журналист Боб Вудворд напишет книгу об администрации президента США Дональда Трампа, сообщает издание Politico.

Politico пишет, что издатели Вудворда сообщили, что он в настоящее время работает над книгой об администрации Трампа. Книга выйдет в сентябре под названием «Страх: Трамп в Белом доме».

Журналист Боб Вудворд работал в американской газете The Washington Post, он также является автором книги об администрации бывшего президента США Барака Обамы под названием «Войны Обамы».

Однако процесс работы над книгой в Белом доме сталкивается с определенными трудностями, отмечает Politico. По словам бывших чиновников администрации и людей, близких к администрации, Вудворду никогда официально не предоставлялся доступ в Белый дом или к президенту США Дональду Трампу. Помимо этого, департамент по коммуникациям Белого дома не прилагал усилий для того, чтобы помочь ему в исследовании или написании книги.

Например, один осведомленный источник рассказал, что когда Вудворд обратился к бывшему представителю Совета по национальной безопасности при Белом доме Майклу Энтону, с которым Вудворд ранее успешно работал над своими книгами об администрации Джорджа Буша, с тем, чтобы взять интервью у советника президента США по национальной безопасности Герберта Макмастера, на его предложение ответили официальным отказом.

В результате должностные лица разговаривали с Вудвордом самостоятельно. По словам бывшего чиновника администрации президента, книга будет «убийственной», так как «все разговаривали с Вудвордом».

По словам издателей, книга расскажет о «мучительной жизни Дональда Трампа в Белом доме и о том, как президент США принимает решения по важным вопросам внутренней и внешней политики».

Отмечается, что ранее создание книги хранилось в секрете, что является типичным для Вудворда. Это будет его девятнадцатая книга. Похоже, книга осталась секретом и для Белого дома, иронично пишет Politico. Так, по словам источников из администрации, за последние 18 месяцев работы Белого дома Вудворд не часто встречался на территории кампуса.

По словам двух чиновников Белого дома, у которых Вудворд брал интервью для книги, журналист приглашал их к себе домой. Тем не менее, когда Вудворд работал над книгой про администрацию Обамы, он часто бывал в Белом доме, замечает издание. При этом предшествующие президенты: Барак Обама, Джордж Буш и Билл Клинтон — все участвовали в проекте создания книг с Вудвордом.