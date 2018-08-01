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Пользователи сообщили о сбое в работе Instagram, об этом свидетельствуют данные портала Downdetector.com.

Сообщения о проблемах в работе соцсети стали поступать примерно с 09.00. Пользователи жалуются на невозможность залогиниться, сбои в работе приложения при попытке обновить новостную ленту, а также невозможность загрузить сториз и видео.

Предыдущий сбой в работе приложения произошел в середине июля. Более половины жалоб касалось невозможности обновить новостную ленту, четверть — невозможности зайти в сеть под собственным аккаунтом.

Фото из Flickr/spencer