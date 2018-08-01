Из "Булгаковского Дома" в Москве похитили кота Бегемота
Из московского музея-театра "Булгаковский Дом" украли "штатного сотрудника" — кота по кличке Бегемот, сообщается в среду, 1 августа, в социальной сети Facebook.
Сотрудники музея рассказали, что в среду, 1 августа, неизвестная женщина забрала кота из музея, который находится на Большой Садовой улице.
"Кот живет в музее с 2005 года, находится под наблюдением собственного врача и стилиста, а также получает специальное питание. Особые приметы: черный пушистый кот, помесь сибирской и персидской пород, ошейник с "адресником" в виде косточки, вес около шесть килограммов, характер суровый", — приводят приметы кота в посте.
Спустя несколько часов кота вернули.
"Подбросили уже со снятым ошейником! Спасибо сообщившим очевидцам и сотрудникам полиции, а также всем неравнодушным, кто распространял информацию!", - сообщается на Facebook.
Фото из Flickr/Wallpapers Idol