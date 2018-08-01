В мире |

Из московского музея-театра "Булгаковский Дом" украли "штатного сотрудника" — кота по кличке Бегемот, сообщается в среду, 1 августа, в социальной сети Facebook.

Сотрудники музея рассказали, что в среду, 1 августа, неизвестная женщина забрала кота из музея, который находится на Большой Садовой улице.

"Кот живет в музее с 2005 года, находится под наблюдением собственного врача и стилиста, а также получает специальное питание. Особые приметы: черный пушистый кот, помесь сибирской и персидской пород, ошейник с "адресником" в виде косточки, вес около шесть килограммов, характер суровый", — приводят приметы кота в посте.

Спустя несколько часов кота вернули.

"Подбросили уже со снятым ошейником! Спасибо сообщившим очевидцам и сотрудникам полиции, а также всем неравнодушным, кто распространял информацию!", - сообщается на Facebook.

Фото из Flickr/Wallpapers Idol