В мире |

Китайский производитель гаджетов Huawei сместил американскую корпорацию Apple на третье место в мире по количеству проданных смартфонов — прежде Apple и Samsung оспаривали первенство только между собой.

Как свидетельствуют данные аналитической компании Canalys, Huawei продал за второй квартал текущего года 54 млн устройств, улучшив собственный прошлогодний показатель на 41%.

На первом месте в мире по-прежнему Samsung с 78 млн проданных смартфонов. Apple продала за период с апреля по июнь 41 млн iPhone и опустилась на третье место.

Отметим, Apple оказалась в крайне уязвимом положении на фоне торговой войны между США и Китаем, поскольку гаджеты американской корпорации собирают в Китае. Кроме того, Китай для Apple – самый важный рынок сбыта за пределами США, а продолжающийся обмен импортными пошлинами может привести к подорожанию "яблочной" продукции в Поднебесной и, соответственно, к ухудшению ее конкурентоспособности в сравнении с китайскими производителями.

Фото из Flickr/Oscar Olofsson