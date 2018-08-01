В Париже закрыли Эйфелеву башню

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В мире | 1 августа 2018 года, 19:22

В столице Франции Эйфелеву башню закрыли из-за забастовки. Об этом сообщается в твиттере башни.

"Башня закрылась из-за забастовки. В настоящее время переговоры руководства монумента и профсоюза сотрудников приостановлены", — говорится в сообщении.

Как отмечается, руководство башни сожалеет в связи с временным закрытием монумента.

Фото из Flickr/Pedro Szekely

Источник: Газета.ru
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