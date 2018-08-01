В Париже закрыли Эйфелеву башню
В мире | 1 августа 2018 года, 19:22
В столице Франции Эйфелеву башню закрыли из-за забастовки. Об этом сообщается в твиттере башни.
"Башня закрылась из-за забастовки. В настоящее время переговоры руководства монумента и профсоюза сотрудников приостановлены", — говорится в сообщении.
Как отмечается, руководство башни сожалеет в связи с временным закрытием монумента.
LAST MINUTE INFORMATION : Due to a strike, the Eiffel Tower is closed since 4:00 pm (16h00).— La tour Eiffel (@LaTourEiffel) 1 августа 2018 г.
Visitors with tickets, please check your mailbox for further information.
We are trully sorry for the inconvenience. pic.twitter.com/oTpHFrXYFH
Фото из Flickr/Pedro Szekely
Источник: Газета.ru