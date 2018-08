В мире |

В столице Франции Эйфелеву башню закрыли из-за забастовки. Об этом сообщается в твиттере башни.

"Башня закрылась из-за забастовки. В настоящее время переговоры руководства монумента и профсоюза сотрудников приостановлены", — говорится в сообщении.

Как отмечается, руководство башни сожалеет в связи с временным закрытием монумента.

LAST MINUTE INFORMATION : Due to a strike, the Eiffel Tower is closed since 4:00 pm (16h00).

Visitors with tickets, please check your mailbox for further information.

We are trully sorry for the inconvenience. pic.twitter.com/oTpHFrXYFH