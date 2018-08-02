СМИ: в Турции могут восстановить смертную казнь (2)

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В мире | 2 августа 2018 года, 07:47

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что готов восстановить смертную казнь в стране. Об этом сообщает Anadolu.

По его словам, если соответствующий законопроект будет принят в парламенте Турции, он поддержит данное решение.

"Убийцы должны платить точно так же за убийство, которое они совершают", — подчеркнул Эрдоган.

Он также выразил надежду на то, что правительство Турции будет предпринимать шаги для возвращения смертной казни.

В прошлом году Эрдоган заявил о намерении "отрывать головы" врагам Турции.

Фото из Flickr/kent başkan

Источник: Газета.ru
Комментарии 2
очень2 часа назад
правильно,особенно для наглых коррупционеров во власти, нам бы такой закон
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Patriot3 часа назад
Svarìgàk ir tas, ka ASV ir noteikusi sankcijas pret NATO valsti. Izskatàs, ka so abu valsti lìderi neieredz viens otru, ko protams mèģinàs izmantot Krievija.
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