СМИ: в Турции могут восстановить смертную казнь (2)
В мире | 2 августа 2018 года, 07:47
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что готов восстановить смертную казнь в стране. Об этом сообщает Anadolu.
По его словам, если соответствующий законопроект будет принят в парламенте Турции, он поддержит данное решение.
"Убийцы должны платить точно так же за убийство, которое они совершают", — подчеркнул Эрдоган.
Он также выразил надежду на то, что правительство Турции будет предпринимать шаги для возвращения смертной казни.
В прошлом году Эрдоган заявил о намерении "отрывать головы" врагам Турции.
Фото из Flickr/kent başkan
Источник: Газета.ru
правильно,особенно для наглых коррупционеров во власти, нам бы такой закон
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Svarìgàk ir tas, ka ASV ir noteikusi sankcijas pret NATO valsti. Izskatàs, ka so abu valsti lìderi neieredz viens otru, ko protams mèģinàs izmantot Krievija.
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