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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что готов восстановить смертную казнь в стране. Об этом сообщает Anadolu.

По его словам, если соответствующий законопроект будет принят в парламенте Турции, он поддержит данное решение.

"Убийцы должны платить точно так же за убийство, которое они совершают", — подчеркнул Эрдоган.

Он также выразил надежду на то, что правительство Турции будет предпринимать шаги для возвращения смертной казни.

В прошлом году Эрдоган заявил о намерении "отрывать головы" врагам Турции.

Фото из Flickr/kent başkan