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Российских журналистов Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко, погибших в Центральноафриканской республике, перед убийством похитили и подвергли допросу, сообщает Palmares Centrafrique, ссылаясь на собственные источники.

По информации издания, за нападение ответственны члены исламской группировки "Селека", которые схватили россиян, когда те двигались на север без сопровождения представителей силовых ведомств. Журналисты продвигались по дороге к городу Декоа, в окрестностях которого были замечены отряды повстанцев.

Один из журналистов был убит сразу, двух других расстреляли позже, сообщает Le Monde.

Ранее сообщалось, что основной версией следствия является нападение с целью ограбления, в ходе которого по невыясненным причинам была открыта стрельба.