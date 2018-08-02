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Британские газеты продолжают рассказывать о продвижении переговоров по условиям "брексита".

Guardian пишет, что, по некоторым сведениям, Германия хочет предложить премьер-министру Британии Терезе Мэй неопределенный вариант договора, чтобы избежать сценария выхода Британии из ЕС вообще без оного. Правда, официальные лица Германии отказываются подтверждать эту информацию.

Газета утверждает, что эти, пусть и неподтвержденные сведения, тревожат сторонников кампании за проведение повторного референдума. По мнению этих сторонников сохранения Британии в ЕС, Еврокомиссия не должна поддерживать идею того, что они называют "слепой брексит", которая поможет премьер-министру "сохранить лицо". В случае такого неопределенного и слепого договора решение основных спорных вопросов будет оставлено на период после отделения.

Сторонники сохранения Британии в ЕС также опасаются, что главный переговорщик по "брекситу" Мишель Барнье готов сделать шаги навстречу Британии, если заручится одобрением Германии и Франции, поскольку лидеры остальных европейских стран опасаются бездоговорного "брексита", который может негативно сказаться на экономике уже их стран.

До сих пор предполагалось, что Франция и Германия будут настаивать на то, что любая политическая декларация о будущих отношениях между Британией и ЕС будет включать детали будущих торговых отношений между странами. Относительно краткая декларация о будущих связях не станет формальным договором, в отличие от договора о выходе из ЕС, в котором будут прописаны обязательства Британии по платежам ЕС, права граждан стран ЕС и Британии после "брексита" и вопрос границ между Северной Ирландией и Ирландской Республикой. "Неопределенная сделка" будет более приемлема для депутатов-консерваторов и с ней тяжелее будет спорить лейбористам.

Сторонники идеи разворота "брексита" считают, что слепой его вариант ничем не отличается от выхода из ЕС вообще без договоренностей, а идею договариваться уже после формального выхода из альянса называют нелепой. Они также считают, что если европейские политики вместо готовности помочь Мэй сохранить лицо, должны громче заявлять о своей готовности держать дверь для Британии открытой, тогда есть шанс, что переговорный тупик будет преодолен парламентом, который таки продавит проведение повторного референдума.