Европейский чиновник признал Крым российским (8)

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В мире | 2 августа 2018 года, 12:40

Депутат Национального совета Словакии Петер Марчек, находящийся с визитом в Крыму с делегацией политиков и бизнесменов, отметил, что Крым есть и всегда будет русским.

"Крым был для меня, есть и будет всегда русский. Это мое мнение как гражданина Марчека", — сказал он.

По его словам, МИД Украины оказывал политическое и информационное давление накануне визита словацкой делегации. В частности, Марчек отметил, что Киев угрожал запретить въезд в страну после визита в Крым.

"На что я могу сказать, что мне очень жаль, потому что жители Украины — это славяне. Разве они виноваты, что имеют такое правительство?", — цитирует чиновника РИА Новости.

Марчек отметил, что выступает за решение таких конфликтов между Москвой и Киевом.

Что касается целей визита, то они, по словам Марчека, носят экономический характер.

Источник: РИА Новости
Комментарии 8
Патриот 1 час назад
Весь мир признает что Крым всегда принадлежал России, за исключением пару сотен напрочь отмороженных чинуш и извращенцев типа Юнкерса. Ну и конечно Вейониса, этот вообще ошибка природы!
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дух времени.26 минут назад
Равно как и ваше мнение меняется при виде небольшого количества денег,или звиздюлей по хлеборезке.
Звиздюли, как правило, работают эффективнее.

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А поди отбери...
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Циля34 минуты назад
Крым это Украина. Был, есть и будет. Сейчас аннексирован Россией.
Михньюс, не вводите своих читателей в заблуждение: Петер Марчек никакой не европейский чиновник, он Депутат Национального совета Словакии. А мнение депутата меняется со скоростью света и денег.
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