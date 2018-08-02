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Россияне стали намного лучше относиться к США и Евросоюзу, выяснили социологи "Левада-центра". Дело в том, что пропагандистский эффект от политики противостояния, изоляционизма и "опоры на собственные силы" заканчивается.

Позитивное отношение россиян к США достигло самого высокого значения со времен аннексии Крыма, свидетельствуют результаты июльского опроса "Левада-центра", с которыми ознакомилась Русская служба Би-би-си. В целом хорошо относятся к США 42% опрошенных, плохо - 40%.

В январе 2014 года 43% отвечали "хорошо" на вопрос "как вы в целом относитесь сейчас к Соединенным Штатам Америки?", 44% относились плохо. В следующий раз социологи задали тот же вопрос в мае - после аннексии Крыма и введения первых санкций против России со стороны США и других западных стран. Тогда о хорошем отношении к США сообщили уже всего 18% россиян, о плохом - 71%.

С тех пор уровень позитивного отношения к США не поднимался выше 30%. Так было до января 2017 года - когда президентом США стал Дональд Трамп. Тогда уже 37% россиян стали хорошо относиться к Штатам.

При этом россияне не очень внимательно следили за последней встречей президентов России и США в Хельсинки. Хорошо осведомлены о встрече двух лидеров 30% опрошенных, "что-то слышали" о ней 53%, а 17% вообще ничего о ней не знают. Кроме того, в основном россияне считают, что эти переговоры не приведут к каким-то существенным изменениям в российско-американских отношениях (53% опрошенных сказали, что отношения останутся прежними).