"Красный" уровень угрозы: в Италии установилась аномальная жара (2)

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В мире | 2 августа 2018 года, 11:51

Министерство здравоохранения Италии ввело в четверг "красный" (наивысший) уровень погодной угрозы в 18 крупнейших городах страны из-за аномальной жары, которая установилась на этой неделе на Апеннинах.

Согласно ежедневному бюллетеню минздрава, речь идет, прежде всего, о крупных административных центрах в северной и центральной Италии, в частности о Риме, Милане, Турине, Венеции, Генуе, Болонье и Флоренции, где ртутный столбик термометра сейчас вплотную подобрался, а кое-где уже превысил 40-градусную отметку.

Синоптики считают, что 2 августа с высокой вероятностью может стать самым жарким днем 2018 года в Италии. Во всяком случае, нынешняя неделя уже является самым "горячим" периодом текущего года.

Примечательно, что в настоящее время на Апеннинах отмечен рекордный уровень потребления электроэнергии из-за активного использования кондиционеров и других приборов, обеспечивающих охлаждение воздуха в жилых и рабочих помещениях.

Присвоение "красного" уровня метеоопасности означает, что летний зной, который сейчас сопровождается исключительно высокой влажностью и сильной духотой, представляет реальную угрозу для людей, не имеющих серьезных проблем со здоровьем.

Из различных регионов Италии приходят известия о многочисленных случаях получения солнечного удара гражданами, которым пришлось оказывать срочную медицинскую помощь. Из-за аномальной жары люди зачастую теряют сознание, многие, особенно пожилые граждане, были госпитализированы с сильной головной болью, тошнотой и высокой температурой.

В сложившейся ситуации врачи настоятельно рекомендуют не выходить на улицу в наиболее жаркое время суток и пить как можно больше воды. Медики призывают проявлять особую осторожность всех, кто входит в так называемую "группу риска", прежде всего, пожилых людей, страдающих рядом хронических заболеваний.

По данным специализированного итальянского портала Meteo.it, уже в конце текущей недели аномальная может привести к серьезной погодной нестабильности на севере и в центральной части Италии. Это может выразиться в сильных бурях и грозах, которые будут сопровождаться градом и порывистым ветром.

Источник: news.rambler.ru
Комментарии 2
Неважно6 минут назад
Как же ты весь портал засрал это кошмар какой то...ты реально сумасшедший с твайки
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Latviešu Patriots1 час назад
Oi johaidī, cik esmu kruts:))) Až lepnam jāpaliek:))) Bet ja nopietni, esmu parasts Latviešu nacionālists un Patriots, civilizācijas austrumu robeža, cilvēks, kas labi atceras okupāciju, cilvēks, kas 1990 gadā nenobijās no Lietuvā krievu armijas izlietajām asinīm kopā ar domubiedriem no Tautas Frontes stāvēja uz barikādēm. Lūk kas es esmu! Un nenožēloju nevienu Tautas Frontes un citu Latvisko partiju, ko mēs ievēlētām Saeimā, pieņemtos lēmumus un likumus! Par stipru Nacionālu Latvisku Latvijas republiku!
Krievijas agresijas gadījumā es kopā ar Zemessardzes draugiem šausim pa iebrūkošo vaņku ordām! Zeme degs zem viņu kājām, un tie zārkos atgriezīsies Krievijā!
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